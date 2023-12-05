Портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена повесили в тире в Томске

Организатор прошедшего в Томске второго военно-патриотического фестиваля «Мирный воин» Ольга Ожегова заявила, что на одной из локаций использовались портреты президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

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Она пояснила, что этой локацией был тир, организованный местным патриотическим клубом. Здесь подростки и упражнялись в стрельбе по портретам политиков.

«Клуб, который делал это совместно с нами... Они пытаются донести до населения... что происходит, и как это на самом деле. Потому что, сами знаете, много людей сидит до сих пор в непонимании происходящего момента», - заключила Ожегова.

Ранее Джо Байден заявил, что администрация США предпримет попытку на законодательном уровне запретить продажу штурмового огнестрельного оружия во всех штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:РоссияФестивальЙенс СтолтенбергДжо БайденВладимир Зеленский

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