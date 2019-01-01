Попугай-неврастеник Флинт снизил прием антидепрессантов
Попугай-неврастеник, которого в марте принесли в московский орнитарий лечиться от стресса, почти полностью оброс перьями. Однако пока что пернатое продолжает принимать антидепрессанты. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.
«Медикаментозная терапия продолжается, его эмоциональное состояние все еще контролирует врач, но дозы антидепрессантов уже значительно сокращены, – поделился Вадим Мишин.
Как уточнил специалист, беспокойная птица попала в руки орнитологов этой весной. Флинт выщипывал на себе перья и истошно кричал, находясь в одиночестве. Полностью он успокаивался лишь в том случае, когда рядом находились представительницы прекрасного пола.
К июлю самец снова оброс, на голове и крыльях появилось оперение. Флинту постоянно находили компанию, и привычка к людям значительно ускорила реабилитацию. Теперь он выщипывает мужчинам бороды и расчесывает волосы женщинам.
Он отметил, что новой проблемой стали полеты. Надолго утратив оперение, попугай окончательно разучился летать.
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