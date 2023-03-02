Попова: Россия принимает все меры для защиты населения из-за деятельности лабораторий США
Россия принимает все необходимые меры для защиты населения с учетом новых вызовов и деятельности биологических лабораторий, которые финансируются США. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
По ее словам, Россия должна быть готова к любым эпидемиологическим рискам в любой момент, но ситуация остается под контролем.
Порядка 300 военных биолабораторий создано Соединенными Штатами по всему миру, Россия должна «алармировать» мировое сообщество по этой теме. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на противоречия в позиции Вашингтона по лабораториям, действовавшим на Украине. Посол отметил, что в распоряжении Минобороны РФ имеются материалы, доказывающие нацеленность США на создание компонентов биооружия, сообщает НСН.
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