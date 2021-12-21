Попова: О штамме «Омикрон» пока известно очень мало

О штамме «Омикрон» пока мало, что известно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это может стать «неким спасением». При этом она призвала россиян пока не «обнадеживаться».

Вирусолог обвинил СМИ в раздувании паники вокруг «омикрона»

До этого в Роспотребнадзоре уже предложили воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях в преддверии новогодних праздников.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что быстрое распространение «Омикрона» не означает увеличение количества смертей от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОмикрон-штаммКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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