Попова: О штамме «Омикрон» пока известно очень мало
О штамме «Омикрон» пока мало, что известно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это может стать «неким спасением». При этом она призвала россиян пока не «обнадеживаться».
До этого в Роспотребнадзоре уже предложили воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях в преддверии новогодних праздников.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что быстрое распространение «Омикрона» не означает увеличение количества смертей от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru