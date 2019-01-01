Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook

3 июля00:09

Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются в ряде стран, сообщает ТАСС.

Проблемы наблюдаются с авторизацией, при получении сообщений, а также с работой веб-сайта.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Компьютеры