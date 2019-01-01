Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

Российские пользователи музыкального сервиса Last.fm сообщили о его блокировке. Об этом говорится на сайте группы поддержки сервиса.

Один из пользователей сообщил, что в его переписке с провайдером в качестве причины блокировки указывается включение одной из страниц Last.fm в список экстремистских материалов Минюста РФ на основании решения хабаровского суда от 2017 года.

При этом в реестре Роскомнадзора запрещенных сайтов музыкального сервиса нет.

Представители Last.fm пытаются выяснить причины произошедшего.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал НСН слухи о начале кибервойны между Россией и США.