Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Как напоминают «Дни.ру», пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта прошлого года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети. В рамках заведенного после ЧП уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

