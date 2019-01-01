Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия экс-гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Окружного суда Варшавы. Источник отмечает, что ранее Вишневский был арестован в Польше по запросу РФ.
Суд передал дело министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.
Как напоминают «Дни.ру», пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта прошлого года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети. В рамках заведенного после ЧП уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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