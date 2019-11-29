Полмиллиона рублей в месяц стоит аренда самой дорогой квартиры в Подмосковье
Арендная плата за самую дорогую квартиру в Подмосковье составляет полмиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.
Отмечается, что эта квартира находится в деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Ее площадь 150 кв. метров вмещает кабинет, гостиную с камином, столовую, спальню и сейфовую комнату.
При этом, по данный центра, большинство квартир в Подмосковье около ж/д станции можно снять примерно за 20 тысяч в месяц. В настоящее время в регионе около 7 тысяч квартир предлагаются в аренду. Жилье в Московской области стоит дешевле на 20-35%, чем в столице.
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