Полмиллиона рублей в месяц стоит аренда самой дорогой квартиры в Подмосковье

Арендная плата за самую дорогую квартиру в Подмосковье составляет полмиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

Отмечается, что эта квартира находится в деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Ее площадь 150 кв. метров вмещает кабинет, гостиную с камином, столовую, спальню и сейфовую комнату.

При этом, по данный центра, большинство квартир в Подмосковье около ж/д станции можно снять примерно за 20 тысяч в месяц. В настоящее время в регионе около 7 тысяч квартир предлагаются в аренду. Жилье в Московской области стоит дешевле на 20-35%, чем в столице.

