Полковник полиции из Нижнего Тагила наказан за комментарий об избитой девочке

Он получил строгое наказание. Как заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники правоохранительных органов не должны выполнять функцию «диванных блогеров», публикуя свое мнение по вопросам, в которых они не разбираются. История Булгакова доказывает, что любой правоохранитель будет вынужден нести ответственность за свои поступки, отметил представитель МВД.

Речь идет о случае, который произошел в конце декабря 2023 года. Тогда братья-пятиклассники набросились на девочку-сироту и начали бить ее ногами. Ребенок получил травмы черепа и живота.

Булгаков в соцсетях заявил, что историю вокруг избиения «раздули из ничего». После негативных комментариев он удалил публикацию, однако слова полицейского стали основанием для служебной проверки.

