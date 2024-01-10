Полковник полиции из Нижнего Тагила наказан за комментарий об избитой девочке
В Нижнем Тагиле наказан допустивший циничное высказывание об избитой 11-летней школьнице полковник полиции Тарас Булгаков, сообщает Ura.ru.
Он получил строгое наказание. Как заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники правоохранительных органов не должны выполнять функцию «диванных блогеров», публикуя свое мнение по вопросам, в которых они не разбираются. История Булгакова доказывает, что любой правоохранитель будет вынужден нести ответственность за свои поступки, отметил представитель МВД.
Речь идет о случае, который произошел в конце декабря 2023 года. Тогда братья-пятиклассники набросились на девочку-сироту и начали бить ее ногами. Ребенок получил травмы черепа и живота.
Булгаков в соцсетях заявил, что историю вокруг избиения «раздули из ничего». После негативных комментариев он удалил публикацию, однако слова полицейского стали основанием для служебной проверки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru