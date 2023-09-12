Полиция заинтересовалась инцидентом с голым мужчиной на детской площадке в Горячем ключе
12 сентября 202301:46
В Горячем ключе Краснодарского края мужчина обнажился на детской площадке, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту правоохранительные органы ведут проверку. Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек рассказывает о произошедшем, после чего бьет ногой по лицу оголившегося мужчину. По его словам, он якобы сделал это при детях. На ролик обратили внимание полицейские. Они планируют установить личности мужчин.
Ранее голый мужчина был задержан в детском саду Астрахани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru