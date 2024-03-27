Полиция опровергла сообщения об очередях в миграционном центре «Сахарово»
Столичная полиция опровергла информацию об очередях в миграционном центре «Сахарово», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
«В настоящее время центр работает в штатном режиме с поправкой на некоторое увеличение числа заявителей, которое традиционно фиксируется в весенний период», - говорится в сообщении ведомства.
В главке добавили, что полиция просит СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации.
Ранее публикация об очередях в «Сахарово» появилась в Telegram-канале Baza. Иностранные граждане получают в центре патенты на работу и разрешения на временное проживание.
Ранее столичное управление МВД сообщило о выявлении 224 тысяч нарушений миграционного законодательства в Москве в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru