Полиция опровергла сообщения об очередях в миграционном центре «Сахарово»

«В настоящее время центр работает в штатном режиме с поправкой на некоторое увеличение числа заявителей, которое традиционно фиксируется в весенний период», - говорится в сообщении ведомства.

В главке добавили, что полиция просит СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации.

Ранее публикация об очередях в «Сахарово» появилась в Telegram-канале Baza. Иностранные граждане получают в центре патенты на работу и разрешения на временное проживание.

Ранее столичное управление МВД сообщило о выявлении 224 тысяч нарушений миграционного законодательства в Москве в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

