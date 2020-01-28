Политолог: Объединения с Россией в Белоруссии хотят только маргиналы
Белорусский политолог Александр Класковский в эфире НСН объяснил, почему белорусы не хотят объединения с Россией.
Почти четверть россиян высказались за создание общего государства с Белоруссией. Они считают, что интеграция должна быть скорее экономической, а не политической. Об этом говорят результаты опроса Левада-Центра, сообщает РБК.
Агентство отмечает, что за создание общего государства с единым руководством выступает 13% опрошенных, ещё 10% респондентов считают, что Белоруссия должна войти в состав России. По мнению 44% россиян, принявших участие в опросе, Москва и Минск должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% респондентов уверены, что необходимо сохранить контакты на нынешнем уровне.
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в беседе с НСН рассказал, как сами белорусы смотрят на идею об объединении государств. По его словам, большинство граждан республики выступают против подобного шага.
«Социология показывает, что за полное объединение, то есть проще говоря, вхождение Беларуси в состав России, считанные проценты. Это я опираюсь в первую очередь на данные белорусской аналитической мастерской. При этом довольно велика доля тех, кто выступает за союзнические отношения с Россией. Можно говорить, что большая часть белорусов дружелюбно настроена по отношению к россиянам. Они считают, что нужно иметь хорошие отношения с Россией, союзнические даже, но вхождение в ее состав – очень непопулярная идея, маргинальная. За эти почти три десятилетия, пока существует независимая Беларусь уже ценность суверенитета довольно глубоко вошла в сознание белорусов, поскольку выросло уже целое поколение, а, может быть, и два поколения, видящих на картах в школах, что есть независимая Республика Беларусь», - объяснил собеседник НСН.
Ранее стало известно о том, что на Западе опасаются объединения России и Белоруссии в рамках Союзного государства, поскольку это приведет к изменению баланса сил в Европе. Так, глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Москва пытается давить на Минск. В свою очередь, бывший посол США в России и экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу ставит под сомнение уверенность Запада в том, что Белоруссия по примеру Украины и Грузии выберет сближение с ЕС. Однако белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН объяснил, почему эти точки зрения отражают две крайности, которые «во многом искусственны».
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