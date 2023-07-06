Политолог Август: Целью ДЭГ является создание комфортных условий для избирателей

Она отметила, что электронное голосование является полезной современной технологией. По словам Август, избирателям предоставляется возможность проголосовать вне зависимости от того, где они находятся и насколько они заняты.

Политолог подчеркнула, что важным и нужным нововведением на предстоящих выборах станет появление терминалов на участках. Так, с их помощью можно будет проголосовать электронно на любом участке. При этом политолог подчеркнула, что модернизация системы голосования вписывается в логику развития столицы.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

