Политолог Август: Целью ДЭГ является создание комфортных условий для избирателей

Применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в Москве позволит создать комфортные условия для избирателей. Об этом рассказала политолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

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Она отметила, что электронное голосование является полезной современной технологией. По словам Август, избирателям предоставляется возможность проголосовать вне зависимости от того, где они находятся и насколько они заняты.

Политолог подчеркнула, что важным и нужным нововведением на предстоящих выборах станет появление терминалов на участках. Так, с их помощью можно будет проголосовать электронно на любом участке. При этом политолог подчеркнула, что модернизация системы голосования вписывается в логику развития столицы.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

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Фото: icmos.ru
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