Поклонская предложила взять пример с украинской конституции

3 февраля 202013:20

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская согласилась с предложением главы РПЦ упомянуть в Конституции РФ Бога.

Однако парламентарий напомнила, что нужно учесть интересы представителей основных конфессий. Поклонская отметила, что правильнее было бы упомянуть Бога в преамбуле Конституции.

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«Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним», - цитирует депутата сайт KP.Ru.

Парламентарий напомнила, что упоминание Бога есть в конституциях многих стран: Греции, Канады, Ирландии и Украины.

«Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями...», - процитировала Поклонская основной документ Украины.

Отметим, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил упомянуть в Конституции Бога, так как, по его мнению, большинство россиян признают его существование, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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