Поклонская предложила взять пример с украинской конституции

«Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним», - цитирует депутата сайт KP.Ru.

Парламентарий напомнила, что упоминание Бога есть в конституциях многих стран: Греции, Канады, Ирландии и Украины.

«Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями...», - процитировала Поклонская основной документ Украины.

Отметим, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил упомянуть в Конституции Бога, так как, по его мнению, большинство россиян признают его существование, пишет «Свободная пресса».

