Поймавший грабителя пенсионер из Щелково получил сертификат на автомобиль

Инцидент произошёл в Щёлково 23 октября. Пенсионер, чинивший на улице свой автомобиль «Ока», задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон и попытался убежать.

Глава Щелковского района Андрей Булгаков заявил, что все, кто участвовал в обсуждении награды, решили, что мужчине «нужна новая машина».

«Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели», - сказал он.

Ранее обезвредивший грабителя пенсионер, в беседе с RT назвал свой поступок обычным и указал, что «поступил так, как поступил бы нормальный мужик».