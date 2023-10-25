Поймавший грабителя пенсионер из Щелково получил сертификат на автомобиль

Житель Щелковского района, обезвредивший напавшего на ребёнка грабителя, получил сертификат на новый российский автомобиль, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл в Щёлково 23 октября. Пенсионер, чинивший на улице свой автомобиль «Ока», задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон и попытался убежать.

Глава Щелковского района Андрей Булгаков заявил, что все, кто участвовал в обсуждении награды, решили, что мужчине «нужна новая машина».

«Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели», - сказал он.

Ранее обезвредивший грабителя пенсионер, в беседе с RT назвал свой поступок обычным и указал, что «поступил так, как поступил бы нормальный мужик».

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ФОТО: РИА Новости
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