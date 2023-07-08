Погодный фронт. В Московском регионе жара сменится дождями

По словам Вильфанда, столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов.

В Москве «турецкая» жара сменяется ливнями и грозами, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. По его словам, выходные в столицы еще будут жаркими, но уже с осадками, а новая неделя станет гораздо прохладнее.

«К Москве приближается фронтальный раздел, будут осадки, которые усилятся в конце дня, они будут неравномерны. Кратковременные осадки ливневого типа, гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду... В воскресенье фронт уже пройдет, температура ночная – 11-16, днем 23-25 градусов тепла, дождь только совсем небольшой. А дальше начинается уже заметное изменение температурного режима. В понедельник мы приходим к температуре ниже нормы на один градус. Ночью 10-15 градусов, днем 19-24 градуса тепла, а потом идем на снижение до 17, 15 градусов. То есть, мы придем от 30 градусов к таким отметкам», - отметил он.

В подмосковном городе Коломна синоптики зафиксировали выпадение трех четвертей месячной нормы осадков за сутки. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 8 июля в своем Telegram-канале.