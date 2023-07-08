Погодный фронт. В Московском регионе жара сменится дождями
Резкое изменение погоды в Москве и Подмосковье связано с погодныым фронтом, который надвигается на столицу. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На следующей неделе погода в столичном регионе резко изменится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов.
В Москве «турецкая» жара сменяется ливнями и грозами, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. По его словам, выходные в столицы еще будут жаркими, но уже с осадками, а новая неделя станет гораздо прохладнее.
«К Москве приближается фронтальный раздел, будут осадки, которые усилятся в конце дня, они будут неравномерны. Кратковременные осадки ливневого типа, гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду... В воскресенье фронт уже пройдет, температура ночная – 11-16, днем 23-25 градусов тепла, дождь только совсем небольшой. А дальше начинается уже заметное изменение температурного режима. В понедельник мы приходим к температуре ниже нормы на один градус. Ночью 10-15 градусов, днем 19-24 градуса тепла, а потом идем на снижение до 17, 15 градусов. То есть, мы придем от 30 градусов к таким отметкам», - отметил он.
В подмосковном городе Коломна синоптики зафиксировали выпадение трех четвертей месячной нормы осадков за сутки. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 8 июля в своем Telegram-канале.
По данным специалиста, за прошедшую ночь в Коломне выпало 35 мм осадков, днем — 18 мм.
Подведя итог, Леус заключил, что за сутки в городе «выпало выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля».
Весь июль в столичном регионе России жара будет сменяться похолоданием с грозами и дождями. Об этом заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Российская газета».
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