Погода и работа: Ненастье – повод перейти на удаленку

По его словам, в воскресенье высота сугробов в столице выросла до 67 сантиметров. Наибольший показатель наблюдался зимой 1994 года - 70 сантиметров.



Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить временно переводить сотрудников на дистанционную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентария, направленное министру труда и соцзащиты Антону Котякову.



Чернышов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс в части регулирования временного перевода на дистант по инициативе работодателя в исключительных случаях. Сейчас норма распространяется в том числе на природные и техногенные катастрофы, производственные аварии и несчастные случаи, пожары, наводнения.



«Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений ... в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда», — указано в обращении.