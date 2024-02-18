Погода и работа: Ненастье – повод перейти на удаленку
Сугробы и гололед могут стать законными причинами для перехода на дистанционную работу.
Высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в воскресенье высота сугробов в столице выросла до 67 сантиметров. Наибольший показатель наблюдался зимой 1994 года - 70 сантиметров.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить временно переводить сотрудников на дистанционную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентария, направленное министру труда и соцзащиты Антону Котякову.
Чернышов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс в части регулирования временного перевода на дистант по инициативе работодателя в исключительных случаях. Сейчас норма распространяется в том числе на природные и техногенные катастрофы, производственные аварии и несчастные случаи, пожары, наводнения.
«Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений ... в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда», — указано в обращении.
В России до 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку, заявил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе сНСН. Он отметил, что это не касается производственных профессий.
«Буквально за последние несколько лет рабочий график стал гораздо более вариативным. Сегодня трендом становится гибридная форма занятости, когда ты часть рабочей недели проводишь в офисе, а часть – удаленно. Такую работу готовы предложить сотрудникам примерно 35 – 37% работодателей. Но, безусловно, это не касается профессий, которые задействованы в производственных процессах, добыче природных ресурсов», - сказал он.
Еще одну инициативу, связанную с плохой погодой, предложили депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов. Они считают, что наценку на стоимость такси в плохую погоду следует ограничить, необходимы разумные лимиты,сообщили парламентарии в беседе с РИА Новости.
Как отметил Говырин, расчет коэффициентов в приложениях такси в снегопад не должен превышать 20% от обычной цены на поездку.
«Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе. Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов», — указал депутат.
В свою очередь, Милонов отметил, что пассажиры должны быть уверены: поездка в пределах 10 км не окажется дороже определенной пороговой цены. Парламентарий призвал законодательно поправить этот механизм.
«Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь», — поделился депутат.
Говырин добавил, что необходимо рекомендовать предельное повышение стоимости такси в 20%, «иначе постоянно можно ссылаться на чье-то желание, на высокий трафик и повышенный расход топлива».
Ранее Гидрометцентр распространил предупреждение о действии желтого уровня погодной опасности в российской столице и Подмосковье на ближайшие выходные из-за гололедицы, сильного снега и ветра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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