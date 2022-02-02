Подвид «омикрона» ВА.2 выявлен в России
В России выявлен подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом, по ее словам, штамм линии ВА.3 в нашей стране не был найден.
Отмечается, что в основном подвид ВА.2 был обнаружен в Москве, в Ростовской области, а также в республиках Башкортостан и Марий Эл.
Попова напомнила, что эта линия сейчас преобладает в Дании, но в других странах ее уровень тоже может быть высок.
Ранее главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Ольга Полякова в пресс-центре НСН заявила, что «омикрон» не несет опасности для людей и напоминает обычное ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru