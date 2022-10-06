Подследственные не могут быть мобилизованы

Граждане, которые находятся под следствием, не могут быть призваны в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Такое разъяснение опубликовал федеральный портал «Объясняем.рф».

Там уточнили, что, согласно российскому законодательству, граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу. Эта норма распространяется и на призыв по мобилизации.

Ранее бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что вербует заключённых колоний для участия в спецоперации на Украине. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что законом не запрещает привлекать осужденных к военным действиям.

