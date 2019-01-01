Подростков начнут наказывать за курение

Добавим, согласно действующему законодательству, привлечь к ответственности могут лицо старше 16 лет, в некоторых случаях предусмотрена ответственность с 14 лет. Штрафы за курение в общественном месте для совершеннолетних составляют 500-1000 рублей. Как отмечает издание, эксперты рассматривают возможность введения аналогичных штрафов для подростков.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, как бьющий током браслет помогает избавиться от вредных привычек.



