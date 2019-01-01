Общество

Подростков начнут наказывать за курение

5 июля16:03

Наказание несовершеннолетних за курение намерены ввести в России. Как сообщает РИА ФАН, соответствующее предложение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, подписанном главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Отмечается, что для этого необходимо внести поправки в КоАП. Займутся разработкой законодательных корректив Роспотребнадзор и Минсельхоз.

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Добавим, согласно действующему законодательству, привлечь к ответственности могут лицо старше 16 лет, в некоторых случаях предусмотрена ответственность с 14 лет. Штрафы за курение в общественном месте для совершеннолетних составляют 500-1000 рублей. Как отмечает издание, эксперты рассматривают возможность введения аналогичных штрафов для подростков.

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ТЕГИ:Курение