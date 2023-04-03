Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую считают подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского

Как отмечается в базе разыскиваемых МВД, Трепову объявили в розыск по статье Уголовного кодекса; по какой именно, не уточняется.

Накануне Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. По последним данным, пострадали 32 человека, пишет «Свободная пресса». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД РФ
ТЕГИ:РозыскМВДВзрывСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры