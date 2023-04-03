Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск

Как отмечается в базе разыскиваемых МВД, Трепову объявили в розыск по статье Уголовного кодекса; по какой именно, не уточняется.

Накануне Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. По последним данным, пострадали 32 человека, пишет «Свободная пресса». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, отмечает телеканал «360».

