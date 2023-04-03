Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую считают подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как отмечается в базе разыскиваемых МВД, Трепову объявили в розыск по статье Уголовного кодекса; по какой именно, не уточняется.
Накануне Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. По последним данным, пострадали 32 человека, пишет «Свободная пресса». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru