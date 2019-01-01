Подмосковный полигон «Воловичи» закроют до конца года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мусорный полигон «Воловичи» будет закрыт до конца 2019 года.
В свою очередь Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сообщил, что власти пошли на встречу обеспокоенным экологической обстановкой людям. В частности, была сформирована инициативная группа, с местными жителями в ближайшую субботу пройдет встреча.
Также он сообщил, что полигон будет закрыт после завершения строительства комплекса по переработке отходов. Он будет размещен в населенном пункте Мячково.
Мусор в этом комплексе будет перерабатываться с применением современных безопасных технологий, передает телеканал 360.
Одновременно в Подмосковье проходит рекультивации полигонов в Балашихе, Аннине, Долгопрудном и Дубне.
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