Подмосковный полигон «Воловичи» закроют до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мусорный полигон «Воловичи» будет закрыт до конца 2019 года.

В свою очередь Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сообщил, что власти пошли на встречу обеспокоенным экологической обстановкой людям. В частности, была сформирована инициативная группа, с местными жителями в ближайшую субботу пройдет встреча.

Также он сообщил, что полигон будет закрыт после завершения строительства комплекса по переработке отходов. Он будет размещен в населенном пункте Мячково.

Мусор в этом комплексе будет перерабатываться с применением современных безопасных технологий, передает телеканал 360.

Одновременно в Подмосковье проходит рекультивации полигонов в Балашихе, Аннине, Долгопрудном и Дубне.

