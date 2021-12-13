Подмосковные школы жудт проверки после взрыва в Серпуховском монастыре
Все негосударственные образовательные организации Московской области ждут проверки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.
После взрыва в обители Введенского Владычного женского монастыря в частных школах Подмосковья проверят охрану, пропускной режим и другие меры безопасности. Также прокуроры оценят действия администрации образовательных учреждений в критических условиях.
Также глава округа Серпухов Юлия Купецкая заявила, что при проверке будут искать «самые уязвимые» точки в школьной системе охраны. Купецкая также отметила, что родители должны внимательнее следить за моральным состоянием своих детей, чтобы вовремя оказать им поддержку психолога.
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