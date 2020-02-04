Подмосковье возглавило рейтинг регионов РФ по турпотоку в 2019 году

4 февраля 202021:58

Московская область стала самым посещаемым российским регионом по итогам 2019 года. Об этом во вторник сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на "Турстат".

Названы самые популярные у иностранцев регионы России

Так, Подмосковье в прошлом году приехали 22 млн туристов. Как отмечает сайт, по сравнению с 2018 годом эта цифра выросла на 17,5%.

Вторую строчку рейтинга занял Краснодарский край, который посетили 17 млн человек, на третьем месте республика Крым (7,5 млн человек).

Ранее в конце января турсервис Aviasales провел опрос среди россиян на тему мест в РФ, которые они бы хотели посетить. Лидерами стали Алтай, Байкал и Камчатка.



сообщалось, Места, которые бы хотели посетить путешественники в России в 2020 году, стали известны после опроса, проведенного

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ФОТО: pixabay.com
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