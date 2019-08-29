Подмосковье попало в топ-3 лучших мест для путешествий на машине

Подмосковье вошло в тройку лучших в России мест для путешествий на машине и автотуризма. Рейтинг был составлен на основе результатов интернет-опроса, проведённого ТурСтатом. Специалисты интересовались у путешественников, в каких города и регионы страны они могут назвать самыми комфортными в плане качества дорог, наличия придорожных гостиниц и кафе, а также автокемпингов, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

В итоге, за Московскую область проголосовали 11% участников опроса. На первом месте расположилась Москва, далее в списке следует Санкт-Петербург. Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в десятку лучших мест для летних гастрономических путешествий.

Между тем, ранее НСН писала, что на дорогах в Подмосковье до конца этой осени появится 500 новых информационных указателей, предупреждающих о приближении к мобильным камерам. Об этом, ссылаясь на Минтранс, сообщает «Коммерсантъ». Источник отмечает, что указатели будут ставить заблаговременно, чтобы водители заранее успели перестроиться.

Они представляют собой информационные щиты с надписью «Внимание! Передвижные комплексы», выполненной на желтом фоне. До этого времени на трассах Подмосковья подобными табличками обозначались только стационарные камеры.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в настоящий момент на трассах Московской области работает 200 передвижных камер (на базе микроавтобусов и на треногах), места их дислокации меняются ежемесячно.

