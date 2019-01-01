Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу. Как отмечает телеканал «360», они получат ранцы со всем необходимым в первые недели учебы. Об этом во время заседания областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

Отмечается, что получить набор смогут подмосковные семьи, в которых доход на одного человека не превышает 14 тысяч рублей. Набор будет состоять из рюкзака с эргономичной спинкой, подставки для книг, тетрадей, пенала, карандашей и ручек. Также в него войдут альбом, акварельные краски, кисточки, наборы пластилина и цветной бумаги.

Добавим, в этом году в первый класс отправятся более 8 тысяч ребятишек из малообеспеченных семей. В Минсоцразвития региона отметили, что адресная помощь жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, не станет разовой. Для этих целей в ведомстве подготовили поправки в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».



