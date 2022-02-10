Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая на заседании правительства он отметил, что законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров уже подготовлен.
«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», - уточнил Мишустин.
Председатель правительства призвал депутатов рассмотреть документ об индексации в кратчайшие сроки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%, сообщает RT.
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