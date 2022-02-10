Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.

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Выступая на заседании правительства он отметил, что законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров уже подготовлен.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», - уточнил Мишустин.

Председатель правительства призвал депутатов рассмотреть документ об индексации в кратчайшие сроки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%, сообщает RT.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектПенсииИндексацияМихаил Мишустин
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