Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров

Выступая на заседании правительства он отметил, что законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров уже подготовлен.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», - уточнил Мишустин.

Председатель правительства призвал депутатов рассмотреть документ об индексации в кратчайшие сроки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%, сообщает RT.

