Почти половина россиян заявила об отсутствии новогоднего настроения
Новогоднее настроение в конце 2023 года испытывают только 31% россиян. Как сообщает сервис SuperJob, который провёл соответствующий опрос, это на 3% больше, чем в прошлом году.
Уточняется, что женщины заявляли о наличии новогоднего настроения чаще мужчин - 32% против 30%. Также дамы реже признавались, что имитируют радость - 7% против 12%. В целом об этом заявили 9% опрошенных.
Об отсутствии новогоднего настроения честно заявили 45% респондентов. Так чаще отвечали женщины, нежели мужчины - 46% против 44%.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru