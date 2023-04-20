Почти 20 московских дворов обустроили методом соучаствующего проектирования

Применяемый в столице метод соучаствующего проектирования учитывает мнение горожан при обустройстве и развитии городских территорий. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что за последние несколько лет с помощью этого метода были подготовлены концепции и проекты 17 дворов и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Марьино, Отрадном, Строгино, Ховрино, Черемушках и других.

По словам Княжевской, метод подразумевает вовлечение в благоустройство дворов жителей, городских сообществ, проектных и сервисных организаций и представителей органов местного самоуправления.

Проектировщики учитывают пожелания горожан, и внедряют их в действующие строительные требования, заключила председатель Москомархитектуры.

