«Почта России» уволит набросившихся на клиентку в Брянской области сотрудниц

В Брянской области уволят напавших на посетительницу сотрудниц «Почты России» уволят, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Их уже отстранили от исполнения обязанностей. Клиентке принесли извинения и назвали поведение сотрудниц недопустимым.

Конфликт случился в почтовом отделении поселка Суземки, куда пришла местная жительница, чтобы расплатиться при помощи QR-кода. Сотрудницы не поняли, что хотела сделать женщина, после чего напали на нее.

В результате был поврежден смартфон клиентки. Ранее на этих работниц уже поступали жалобы.

Ранее «Почта России» уволила сломавшего пластинку почтальона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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