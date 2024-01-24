«Почта России» уволит набросившихся на клиентку в Брянской области сотрудниц
В Брянской области уволят напавших на посетительницу сотрудниц «Почты России» уволят, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.
Их уже отстранили от исполнения обязанностей. Клиентке принесли извинения и назвали поведение сотрудниц недопустимым.
Конфликт случился в почтовом отделении поселка Суземки, куда пришла местная жительница, чтобы расплатиться при помощи QR-кода. Сотрудницы не поняли, что хотела сделать женщина, после чего напали на нее.
В результате был поврежден смартфон клиентки. Ранее на этих работниц уже поступали жалобы.
Ранее «Почта России» уволила сломавшего пластинку почтальона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru