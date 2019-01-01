Экс-подчиненного полпреда УрФО подозревают в госизмене

Лефортовский суд Москвы принял сегодня решение о заключении под стражу до 3 сентября гражданина России Константина Антонца по подозрению в государственной измене, передает RT. По данным СМИ, Антонец – бывший подчинённый полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Как сообщает URA.RU, Антонец работал в администрации Калининградской области, когда регионом руководил Цуканов. По словам источника в областной администрации, Антонец был абсолютно неприметным, занимал небольшую должность.

В прошлом году по подозрению в госизмене была задержана супруга Антонца Антонина Зимина. В своё время она возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде. По версии следствия, она передавала секретные данные Литве, начиная с 2015 года, а также рассекретила сотрудника Федеральной службы безопасности.

На прошлой неделе по подозрению в государственной измене был задержан ближайший соратник полпреда УрФО, его помощник Александр Воробьев. Он также работал в правительстве Калининградской области в бытность Цуканова губернатором. Суд арестовал Воробьёва. По данным издания Znak.com, он, в частности, передавал иностранным спецслужбам информацию с заседаний Совета безопасности РФ.

