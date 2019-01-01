По делу о крушении рейса MH17 нашлись новые свидетели

Руководитель Совместной следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в июле 2014 года Вилберт Паулиссен заявил о том, что в деле появились новые свидетели.

Как передает RT, Паулиссен сообщил о том, что эти свидетели сами вышли на международных следователей, при этом глава следственной группы назвал это обнадеживающим фактом. Эти слова прозвучали в ходе встречи с родственниками жертв катастрофы.

«Боинг-777», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все пассажиры и члены экипажа – 298 человек.

В международной следственной группе заявили о том, что лайнер был случайно уничтожен ополченцами из российской установки «Бук». При этом обвинение было выдвинуто в адрес четырех человек: трех россиян и одного украинца.

Один из обвиняемых, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг свою причастность к уничтожению «Боинга».

