План по вакцинации от COVID в Ростовской области выполнили на 73%
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о выполнении плана по вакцинации от коронавируса на 73% в регионе, передает ТАСС.
По словам Голубева, вакцинацию в регионе прошли порядка 1,5 млн человек. Он отметил, что норматив по вакцинации 300 на 100 тыс. населения.
Ранее сообщалось, что в ходе обыска у начальника ГИБДД Миллеровского района Ростовской области Александра Чмыхалова, в отношении которого расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, обнаружены драгоценности и незаконно хранящееся оружие.
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