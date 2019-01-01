Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник вновь оказался в центре внимания интернет-пользователей. В сети появилась новая видеозапись, на кадрах которой видно, как человек похожий на Резника, находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной. Об этом сообщает Взгляд.

Примечательно, что это уже не первое подобное видео. 1 мая в сети уже появлялись кадры, на которых депутат раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу, начинённую марихуаной.

При этом сам депутат Заксобрания Санкт-Петербурга категорически отрицает употребление запрещенных веществ. Однако при этом не намерен сдавать никаких анализов, которые могли бы подтвердить его слова. Об этом Резник написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее НСН писала, что Минздрав России предложил ежегодно ввозить в страну марихуану и её производные для медицинских научных исследований. Отмечается, что испытания призваны изучить «наркоманический потенциал препаратов, содержащих каннабиноиды».

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН приветствовал такое решение ведомство и посетовал, что так поздно пришли к такому решению.

