СМИ: Писателя Дмитрия Быкова намерены оштрафовать за участие в нежелательной организации

На писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили протокол за участие в нежелательных организациях, пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян

Как сообщает агентство, за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, писателю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Дмитрий Быков покинул Россию после начала спецоперации. В июле 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов.

Ранее, в декабре 2023 года, Никулинский суд Москвы оштрафовал Быкова на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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