СМИ: Писателя Дмитрия Быкова намерены оштрафовать за участие в нежелательной организации

Как сообщает агентство, за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, писателю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Дмитрий Быков покинул Россию после начала спецоперации. В июле 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов.

Ранее, в декабре 2023 года, Никулинский суд Москвы оштрафовал Быкова на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, напоминает «Радиоточка НСН».



