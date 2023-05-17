Песков заявил, что вопрос о допустимости желто-синих цветов следует задавать МВД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сочетании жёлтого и синего цветов не является темой обсуждения для Кремля, сообщает РИА Новости.

«Ярко и свежо!»: На каких цветах в одежде сделать акцент этой весной

Отвечая на вопрос о том, является ли такая цветовая гамма основанием для задержания и заведения дел, он указал, что в действующем законодательстве РФ нет никаких норм и правил.

«Мне нечего сказать... если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда», - посоветовал представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить гражданам, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для задержаний и заведения дел, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеРоссияМВД РФДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры