Песков заявил, что в администрации президента много заболевших COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делается все необходимое для предотвращения случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
По его словам, в администрации главы государства много заболевших ковидом, большинство из них ушли на самоизоляцию и работают из дома.
«Взрывная заразность этого «омикрона» себя демонстрирует во весь рост», - отметил представитель Кремля.
Он также напомнил, что прививка от COVID-19 позволит, в большей степени, защититься «от тяжёлых последствий и от тяжёлого течения заболевания».
Ранее Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время федеральными властями не обсуждаются, сообщает RT.
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