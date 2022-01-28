Песков заявил, что в администрации президента много заболевших COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делается все необходимое для предотвращения случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Песков рассказал об антипрививочниках в администрации Кремля

По его словам, в администрации главы государства много заболевших ковидом, большинство из них ушли на самоизоляцию и работают из дома.

«Взрывная заразность этого «омикрона» себя демонстрирует во весь рост», - отметил представитель Кремля.

Он также напомнил, что прививка от COVID-19 позволит, в большей степени, защититься «от тяжёлых последствий и от тяжёлого течения заболевания».

Ранее Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время федеральными властями не обсуждаются, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусАдминистрация ПрезидентаДмитрий Песков
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