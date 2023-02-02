Песков заявил, что решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений запретить чиновникам выезд за границу пока не принималось.
По его словам, в администрации президента данная инициатива не обсуждается.
«Каких-то решений, каких-то директив на этот счёт не существует в настоящее время... по крайней мере, в администрации не обсуждается», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил в Госдуму письмо с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ выезжать на отдых за пределы России во время проведения СВО на Украине, сообщает RT.
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