Песков заявил, что решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений запретить чиновникам выезд за границу пока не принималось.

Неверов ответил Пригожину на инициативу запрета выезда за границу

По его словам, в администрации президента данная инициатива не обсуждается.

«Каких-то решений, каких-то директив на этот счёт не существует в настоящее время... по крайней мере, в администрации не обсуждается», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил в Госдуму письмо с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ выезжать на отдых за пределы России во время проведения СВО на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Выезд За ГраницуЧиновникиЗапретДмитрий Песков
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