Песков заявил, что Путин не стал окунаться в купель из-за пандемии

По его словам, российский лидер решил прислушаться к представителям церкви, которые рекомендовали гражданам из-за пандемии не окунаться в купель на Крещение

«Президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться», - отметил представитель Кремля отметил.

Ранее Песков заявил, что Кремль не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон», будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина.