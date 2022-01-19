Песков заявил, что Путин не стал окунаться в купель из-за пандемии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этом году не будет принимать участия в крещенских купаниях, сообщает РИА Новости.
По его словам, российский лидер решил прислушаться к представителям церкви, которые рекомендовали гражданам из-за пандемии не окунаться в купель на Крещение
«Президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться», - отметил представитель Кремля отметил.
Ранее Песков заявил, что Кремль не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон», будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина.
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