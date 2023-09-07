Песков заявил, что ничего не знает об аресте экс-командира 1-й армии ПВО

На вопрос журналиста, не может ли быть связан этот арест с попытками ВСУ атаковать Москву беспилотниками? Песков заявил, что не располагает информацией.

Ранее стало известно, что экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

