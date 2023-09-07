Песков заявил, что ничего не знает об аресте экс-командира 1-й армии ПВО
7 сентября 202314:35
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с арестом командира1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, передает ТАСС.
На вопрос журналиста, не может ли быть связан этот арест с попытками ВСУ атаковать Москву беспилотниками? Песков заявил, что не располагает информацией.
Ранее стало известно, что экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru