Песков заявил, что ничего не знает об аресте экс-командира 1-й армии ПВО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с арестом командира1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, передает ТАСС.

Житель Ростовской области задержан за передачу военных сведений Киеву

На вопрос журналиста, не может ли быть связан этот арест с попытками ВСУ атаковать Москву беспилотниками? Песков заявил, что не располагает информацией.

Ранее стало известно, что экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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