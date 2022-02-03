Песков заявил, что не знает, почему Путин должен бояться Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чеченской республике вышла из-под контроля, сообщает РИА Новости.

Песков: обращение «Эха Москвы» об угрозах Кадырова передадут Путину

По его словам, Чечня является субъектом Российской Федерации, в каждом из которых своя повестка.

Отвечая на вопрос журналиста, о том, боится ли глава государства Владимир Путин руководителя Чечни Рамзана Кадырова Песков выразил недоумение.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», - ответил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль не имеет никаких возможностей разбираться со звучащими из-за границы обвинениями в адрес Кадырова.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровВладимир ПутинДмитрий Песков
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