Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет обычный «полурабочий нерабочий день»

По его словам, полностью выходного дня у главы государства не может быть по определению, поэтому последний день года у него будет «полурабочим».

«Такой - полурабочий нерабочий день президента, стандартный», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин встретит Новый год традиционно — с родными и близкими, с друзьями.