Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет обычный «полурабочий нерабочий день»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на 31 декабря не запланировано никаких официальных и публичных мероприятий, сообщает ТАСС.
По его словам, полностью выходного дня у главы государства не может быть по определению, поэтому последний день года у него будет «полурабочим».
«Такой - полурабочий нерабочий день президента, стандартный», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин встретит Новый год традиционно — с родными и близкими, с друзьями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru