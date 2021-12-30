Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет обычный «полурабочий нерабочий день»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на 31 декабря не запланировано никаких официальных и публичных мероприятий, сообщает ТАСС.

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По его словам, полностью выходного дня у главы государства не может быть по определению, поэтому последний день года у него будет «полурабочим».

«Такой - полурабочий нерабочий день президента, стандартный», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин встретит Новый год традиционно — с родными и близкими, с друзьями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыходныеДмитрий ПесковВладимир Путин
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