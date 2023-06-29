Песков: В отношении Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении Владимира Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Дербенте глава государства сам принял решение пообщаться с гражданами, потому что «не мог отказать этим людям».
«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента... Такое бывает», — указал представитель Кремля.
Ранее Путин в ходе визита в Дербент поприветствовал офицера, который отвечает за «чемодан с кнопкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru