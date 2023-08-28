Песков: В Кремле располагают информацией о похоронах Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией о дате и месте похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что подобные решения «всегда принимаются вместе с родственниками».

«Как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — пообещал представитель Кремля.

Ранее в Следственном комитете установили личности всех погибших при крушении самолета Пригожина, подтвердив в том числе гибель самого бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковПохороныЕвгений Пригожин

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