Песков: В Кремле располагают информацией о похоронах Пригожина
28 августа 202313:28
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией о дате и месте похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подобные решения «всегда принимаются вместе с родственниками».
«Как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — пообещал представитель Кремля.
Ранее в Следственном комитете установили личности всех погибших при крушении самолета Пригожина, подтвердив в том числе гибель самого бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru