Песков: В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации
В Кремле не ведутся разговоры о «какой-то волне мобилизации», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о раздаче повесток студентам в Москве.
Накануне СМИ сообщали, что студентам МГУ на юго-западе Москвы якобы раздают повестки.
Песков отметил, что впервые об этом слышит.
Новая волна «слухов» на эту тему поднялась после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин ранее подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток, передает «Радиоточка НСН».
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