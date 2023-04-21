Песков: В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации

В Кремле не ведутся разговоры о «какой-то волне мобилизации», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о раздаче повесток студентам в Москве.

Накануне СМИ сообщали, что студентам МГУ на юго-западе Москвы якобы раздают повестки.

Песков отметил, что впервые об этом слышит.

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Новая волна «слухов» на эту тему поднялась после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин ранее подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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