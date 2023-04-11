Песков: Решение о возможности разблокировки Twitter в РФ - за Роскомнадзором

Решение вопроса о возможности разблокировки Twitter в России находится в компетенции Роскомнадзора. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день в этой соцсети остается много материалов, которые не отвечают российским требованиям.

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Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал слова владельца Twitter Илона Маска о том, что российский лидер Владимир Путин якобы называл его военным преступником за поддержку Украины. По словам Пескова, Маска «лживо проинформировали».

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что соцсеть Twitter не удалила запрещенные в России материалы. По данным Роскомнадзора, американская платформа не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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