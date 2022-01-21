Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прекрасно себя чувствует, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что глава государства пребывает в рабочем настроении.
«Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что администрация президента не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон», будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина.
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