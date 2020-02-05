Песков рассказал о разработке в России вакцины от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о работе по разработке российской вакцины от коронавируса 2019-nCoV.
«Работа ведется системно, очень обширно как по географии, так и содержательно», - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что президент Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом ежедневно и ежечасно.
Ранее стало известно, что из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения эпидемии, двумя самолетами ВКС России эвакуированы больше сотни граждан РФ, сообщает RT.
На время карантина люди будут находиться в Тюменской области. При этом отмечается, что ни у одного из пассажиров коронавирус выявлен не был.
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