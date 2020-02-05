Песков рассказал о разработке в России вакцины от коронавируса

«Работа ведется системно, очень обширно как по географии, так и содержательно», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом ежедневно и ежечасно.

Ранее стало известно, что из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения эпидемии, двумя самолетами ВКС России эвакуированы больше сотни граждан РФ, сообщает RT.

На время карантина люди будут находиться в Тюменской области. При этом отмечается, что ни у одного из пассажиров коронавирус выявлен не был.

