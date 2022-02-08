Песков прокомментировал использование Путиным фразы про «красавицу»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли знаком с творчеством группы «Красная плесень», сообщает ТАСС.
Журналисты указали представителю Кремля, что фраза «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица», использованная российским лидером, похожа на строчку одной из песен музыкального коллектива.
Песков ответил, что, как и Путин, не знаком с работами «Красной плесени», и, по его мнению, музыканты также могли позаимствовать эту фразу
«Наверное, думаю, что в своё время эта группа... позаимствовала это из русского фольклора», - предположил он.
Ранее Путин прокомментировал неоднозначную ситуацию с позицией Киева по Минским соглашениям, сообщает RT. В частности, российский лидер иронично отметил: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять».
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