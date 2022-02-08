Песков прокомментировал использование Путиным фразы про «красавицу»

Журналисты указали представителю Кремля, что фраза «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица», использованная российским лидером, похожа на строчку одной из песен музыкального коллектива.

Песков ответил, что, как и Путин, не знаком с работами «Красной плесени», и, по его мнению, музыканты также могли позаимствовать эту фразу

«Наверное, думаю, что в своё время эта группа... позаимствовала это из русского фольклора», - предположил он.

Ранее Путин прокомментировал неоднозначную ситуацию с позицией Киева по Минским соглашениям, сообщает RT. В частности, российский лидер иронично отметил: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять».

