Песков призвал сменить маски после вопроса Собчак Путину о пытках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил присутствующим на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина сменить защитные маски. Это напоминание он сделал после ответа главы государства на вопрос Ксении Собчак о пытках в местах лишения свободы.

Пресс-конференция в центральном выставочном зале «Манеж» проходит с соблюдением требований мер безопасности и профилактики коронавируса. Стулья в помещении расставлены с расстоянием в 1,5 метра, установлены санитайзеры.

Все участники мероприятия были обязаны предоставить несколько ПЦР-тестов. Кроме того, на входе представителей СМИ обработали с помощью специаьного прибора частицами серебра.

