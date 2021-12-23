Песков призвал сменить маски после вопроса Собчак Путину о пытках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил присутствующим на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина сменить защитные маски. Это напоминание он сделал после ответа главы государства на вопрос Ксении Собчак о пытках в местах лишения свободы.
Пресс-конференция в центральном выставочном зале «Манеж» проходит с соблюдением требований мер безопасности и профилактики коронавируса. Стулья в помещении расставлены с расстоянием в 1,5 метра, установлены санитайзеры.
Все участники мероприятия были обязаны предоставить несколько ПЦР-тестов. Кроме того, на входе представителей СМИ обработали с помощью специаьного прибора частицами серебра.
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